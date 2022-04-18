Також вона помолилася про спокій для українців.

Українська телеведуча Катя Осадча, яка разом з чоловіком Юрієм Горбуновим замислюється про усиновлення дитини, показала кругленький животик.

Варто відзначити, цей знімок був зроблений ще рік тому, коли зіркове подружжя чекало на дитину.

"Рівно рік тому... готувалися до Великодня і стати ще раз батьками... з Вербною неділею! Ми, як ніколи, об'єднуємося в молитві за Україну, за наших бійців, за мир, за кожного пораненого і за упокій загиблих. Ми заслуговуємо на те, щоб знову планувати Великдень, народжувати дітей під мирним небом і не вчитися розповідати дітям про війну. Нехай ця неділя принесе нам хоч крихітку спокою", - підписала фото Осадча.

Зазначимо, у Горбунова з Катериною Осадчою вже є двоє спільних дітей - старший син Іван і молодший син Данило. Молодшого Катерина народила в 2021 році.

Нагадаємо, раніше Горбунов натякнув, що вони з Осадчою можуть усиновити дитину, яка осиротіла через війну.

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