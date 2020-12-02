Катя показала ноги / instagram.com/kosadcha
Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала в Insstagram новий знімок.
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На фото вона позує в білій шовковій міні-сукні з пишними рукавами. Також вона прикрашена стразами. Більш того, Катя не зрадила собі і одягла капелюшок з пір'ям. А доповнила вона такий образ човниками на високих підборах. Цікаво, що в такій сукні Катя засвітила довгі стрункі ніжки.
"Ноги у вас шикарні", "Богиня", "Красуня", - написали фанати.
Катя показала ноги / instagram.com/kosadcha
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