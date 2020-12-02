Телеведуча опублікувала нове фото.

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала в Insstagram новий знімок.

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На фото вона позує в білій шовковій міні-сукні з пишними рукавами. Також вона прикрашена стразами. Більш того, Катя не зрадила собі і одягла капелюшок з пір'ям. А доповнила вона такий образ човниками на високих підборах. Цікаво, що в такій сукні Катя засвітила довгі стрункі ніжки.

"Ноги у вас шикарні", "Богиня", "Красуня", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич