Модель показала літнє фото.

Модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram літнє фото.

На знімку зірка постала в сірому монокіні. Волосся дівчина розпустила, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

Варто відзначити, що у Кайлі пишні форми, які не завжди вміщаються в спідню білизну. Так сталося і цього разу.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

В Instagram успішно веде свою сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

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Автор: Діана Могилєвич