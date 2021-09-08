Зірка народить дитину своєму чоловікові Тревісу Скотту.

Американська модель Кайлі Дженнер вдруге стане мамою. Зірка народить дитину своєму чоловікові, реперу Тревісу Скотту.

У своєму інста-блозі дівчина опублікувала ролик, в якому можна побачити кадри моменту, коли подружжя дізналося про вагітність. Також можна побачити реакцію мами Кайлі і Тревіса на таку новину. І, звичайно, перший похід на УЗД.

Нагадаємо, у пари вже є одна дитина-3-річна дочка Стормі Бебстер. А тепер у малятка з'явиться ще братик або сестричка.

Хто така Кайлі Дженнер

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені.

Кайлі успішно веде свою Instagram-сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram. У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії.

Автор: Діана Могилєвич