Дружина Принца Вільяма готується провести Різдвяний концерт.

Принц Вільям і його дружина герцогиня Кембридзький готуються до Різдва. Кейт Міддлтон вже прикрасила різдвяну ялинку і розповіла про те, який подарунок вона приготувала для британців.

В офіційному Instagram-акаунті герцога і герцогині Кембридзьких.

Дружина Принца Вільяма наряджала ялинку у Вестмінстерському абатстві, там вже скоро пройде Різдвяний концерт.

"Я так рада, що проведу "Разом на Різдво" тут, у Вестмінстерському абатстві, місці, яке дійсно особливе для мене і Вільяма. Ми хотіли сказати величезне спасибі всім тим чудовим людям, які підтримали свої спільноти. Ми також хотіли відзначити тих, чия боротьба, можливо, теж була менш помітною", - зазначено під святковими фото герцогині Кембридзької.

Фанати Міддлтон прийшли в захват від нових знімків дружини принца Вільяма. Деякі відзначили, що герцогиня Кембридзька відмінно виглядає і нібито з роками стає тільки краще.

Також фанати не змогли не прокоментувати фігуру Міддлтон. Шанувальники зробили стрункою дружині принца Вільяма масу компліментів і вказали, що та стане кращою королевою.

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