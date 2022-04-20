Відомий грузинський співак і актор дав інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе переконаний, що Путін понесе відповідальність перед своїми ж співгромадянами, якщо війна не закінчиться його перемогою. І глава Кремля усвідомлює ризик отримати "покарання" від своїх же.

Таку позицію Кікабідзе озвучив в інтерв'ю Раміні Есхакзай в програмі "Ходять чутки". Відео було опубліковано на її YouTube-каналі.

Актор і співак вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін вже погубив свою країну.

"Він хоче додому повернутися героєм... Тому що якщо він повернеться не як герой, його можуть свої ж і покарати. Але одне 100% можу сказати: що він свою країну погубив. Є люди, у яких немає друзів, немає сімей, які не люблять батьківщину. Ось він-батьківщину не любить", - підкреслив Кікабідзе.

"Коли він виступає, його потрібно слухати, у нього прослизають такі фрази. Знаючи, що було тут, в Грузії, в 2008 році, я сказав: "Або Україна буде, або прибалтійська якась Республіка". Але більше Україна, тому що мета - в НАТО... Я навіть синові сказав: "бачиш, що я говорив, все так і відбувається", - резюмував актор.

Грузин зазначив, що його вражає героїзм українців у цій війні.

"Він був упевнений, що всі вийдуть з прапорами, будуть його зустрічати в Маріуполі і Харкові. Я хочу зараз сказати українцям, що схиляюся перед їхнім героїзмом. Перед громадянами України, Урядом, Зеленським", - зазначив Кікабідзе.

Нагадаємо, названі 30 українських артистів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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