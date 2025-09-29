Саме про це він благав свою дружину зі сцени всіх кінопремій.

Лауреат всіх найвідоміших кінопремій, а також рідний брат зірки "Сам удома" Кіран Калкін очікує на поповнення у своїй родині. Зовсім скоро актор втретє стане батьком. Про це пише People.

Довгий час Калкін мріяв про ще одну дитину і ніяк не міг зійтися у спільному рішенні з дружиною Джезз Чартон. На кожній з премій, де він здобував нагороду, він благав її зі сцени народити йому третю дитину, але дружина була стійкою до всіх маніпуляцій, відповідаючи: "Я подарую тобі чотирьох дітей, коли ти виграєш "Оскар". І він таки виграв.

"Без тиску. Я тебе кохаю. Мені дуже шкода, що я знову це зробив. А давай візьмемося за цих дітей. Що ти скажеш?" - сказав Калкін, звертаючись до дружини у залі під час премії "Оскар-2025".

Під час отримання заповітної золотої статуетки у номінації "найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Справжній біль" Кіран нагадав Джезз її обіцянку перед багатомільйонною аудиторією премії. Очевидно, що перед цим 37-річна дружина актора вже не змогла встояти та невдовзі таки подарує йому третю дитину.

Broadway.com опублікували відео з прем'єри п'єси "Чекаючи на Ґодо" в Нью-Йорку, де щасливе подружжя з'явилося разом, демонструючи помітно округлий животик Джезз. 42-річний актор посміхався на камеру та гордо позував зі своєю вагітною дружиною, поклавши руку їй на живіт.

Варто зазначити, що Калкін та Чартон перебувають у шлюбі з 2013 року. Разом вони вже виховують 6-річну доньку Кінсі Сіу та 4-річного сина Вайлдера Вульфа.

