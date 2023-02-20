Кіркоров через майже 20 років розкрив справжню причину розлучення з Пугачовою

Зірки були разом з 1994 по 2005 рік.

Філіп Кіркоров був в офіційному шлюбі з Аллою Пугачовою з 1994 по 2005 рік. Їх вважали ідеальною парою і вірили в те, що це кохання на століття. Для Алли Філіп був четвертим, а ось Примадонна для Філіпа Бедросовича донині так і залишилася єдиною офіційною дружиною.

Через 18 років після розлучення, в якому, як всі думали, винен молодий гуморист Максим Галкін, Кіркоров зізнався, що всьому виною його зради.

Таку заяву він зробив на російському шоу "Маска", де завів відверту розмову з однією з учасниць. Кіркоров запитав, чи не зраджує вона своєму чоловікові, на що та відповіла негативно.

Відео дня

"Я завжди ходив наліво. Тому зі мною і розлучилися", - коротко сказав Філіп Кіркоров.

Особисте життя Філіпа Кіркорова

Зазначимо, офіційно зараз Філіп Кіркоров самотній. Йому часто приписують романи як з молоденькими підопічними, так і зі зрілими колегами. Ходити різні чутки про його орієнтацію, однак артист ніяких коментарів з цього приводу не дає.

Що Кіркоров говорить про війну в Україні

Кіркоров - відкритий путинист. Він не приховує, що підтримує кровожерну політику Кремля щодо вбивства мирних українців, за що занесений не в один санкційний список.

Нагадаємо, Кіркоров шокував "новим" обличчям після пластики.

Вас також можуть зацікавити новини: