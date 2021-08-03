Раніше Кіркорова за поданням СБУ внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, але потім звідти викреслили.

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Олег Стефаник, який звертався до СБУ з проханням додати співака до чорного списку.

"Що, друзі, моя перша перемога над маленькою Росією. Служба безпеки України заборонила на 3 роки в’їзд до України Філіпа Кіркорова", - повідомив Стефаник, додавши фото відповіді СБУ на його звернення.

За його словами, 29 червня він написав на електронну пошту СБУ листа з вимогою негайно додати Кіркорова до чорного списку.

"Через концерти Філіпа Кіркорова у викраденому Росією Криму, і через те, що Філіп Кіркоров сказав у 2017 році, що Крим – російський", - повідомив блогер.

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Філіп Кіркоров - виступи в окупованому Криму та заборона на в'їзд в Україну

Раніше Філіпа Кіркорова за поданням СБУ внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Окремо - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "найкращим президентом".

Згодом СБУ виключила Кіркорова з чорного списку, після чого він заговорив про "соломинку дружби" для Росії. В українській спільноті музикантів на це рішення СБУ відреагували негативно.

Автор: Денис Прядко