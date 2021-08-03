Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Олег Стефаник, який звертався до СБУ з проханням додати співака до чорного списку.
"Що, друзі, моя перша перемога над маленькою Росією. Служба безпеки України заборонила на 3 роки в’їзд до України Філіпа Кіркорова", - повідомив Стефаник, додавши фото відповіді СБУ на його звернення.
За його словами, 29 червня він написав на електронну пошту СБУ листа з вимогою негайно додати Кіркорова до чорного списку.
"Через концерти Філіпа Кіркорова у викраденому Росією Криму, і через те, що Філіп Кіркоров сказав у 2017 році, що Крим – російський", - повідомив блогер.
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Філіп Кіркоров - виступи в окупованому Криму та заборона на в'їзд в Україну
Раніше Філіпа Кіркорова за поданням СБУ внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.
Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Окремо - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "найкращим президентом".
Згодом СБУ виключила Кіркорова з чорного списку, після чого він заговорив про "соломинку дружби" для Росії. В українській спільноті музикантів на це рішення СБУ відреагували негативно.