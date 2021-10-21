Українська співачка Slavia (справжнє ім'я-Ярослава Хома, - УНІАН), яка заявляла, що готова до нових стосунків, відвідала прем'єру української комедії"де гроші". Продюсером цієї стрічки є - Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома, — УНІАН). У київському кінотеатрі вона з'явилася в стильному вбранні.
Вона на своїй особистій сторінці опублікувала свіжі знімки.
Читайте такожДмитрові Гордону - 54: соцмережі "вибухнули" від привітань "міцному горішку"Артистка для світського заходу постала в штанях молочного кольору і білій блузі. Зверху вона вирішила надіти стильний чорний піджак. Також вона засвітила фірмову сумку від Chanel. Пишні локони були акуратно укладені, а на обличчі природний макіяж. На першому фото вона позувала з вдовою Андрія Кузьменка (соліст групи "Скрябін" загинув у 2015 році, — УНІАН) - Світланою, а також дочкою Барбарою і її чоловіком Віктором.
"Зіркова прем'єра комедії "Де гроші". В кінотеатрах з 21 жовтня", — підписала співачка.
Дзідзьо і Slavia: від любові до розлучення
Михайло і Ярослава познайомилися на початку нульових. Тоді нікому не відомі артисти тільки мріяли про визнання. У 2013 році пара зіграла пишне весілля. Однак нещодавно стало відомо про розлучення музикантів. До цього Slavia дала величезну кількість інтерв'ю, в яких відзначала, що чоловік багато часу проводив на роботі, навіть натякала на зради з його боку.
На сьогодні колишнє подружжя змогли налагодити хороші стосунки. Сам співак нещодавно заявив, що продовжує любити Slavia, але про відновлення стосунків мови бути не може.