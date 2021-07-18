Під постом Кондратюка в мережі розгорілися палкі дискусії.

Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк відреагував на заплановані в Україні концерти любительки Росії Ані Лорак.

На своїй сторінці у Facebook Кондратюк опублікував "плейлист" для виступу артистки.

Читайте такожАні Лорак заінтригувала фанів новим фото: чекають на пісню українською"Оголошено плейлист серпневого виступу Кароліни Куєк (Ані Лорак) в Одесі: 1. Звенить пуста голова. 2. Гроші – мій бог. 3. Без мізків. 4. У вас тут теж люблять вату. 5. Навіщо мені совість, я – співачка. 6. Я з росіянином навіть в баню. 7. Хто платить, той і любий. 8. Володя – завжди! 9. Мені 42, але думати – нічим. 10. А чим ви кращі, якщо ви тут?" – написав ведучий.

Під постом продюсера розгорілися палкі дискусії: одні вважають, що Ані Лорак має повне право виступати в Україні, адже вона - її громадянка; інші ж категорично проти концерту артистки в нашій країні, адже вона гастролює та живе в РФ.

Концерти Ані Лорак в Україні 2021

Співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, збирається дати пару концертів в Україні. Виконавиця готується вийти на українську сцену вперше за сім років.

Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті concert.ua, Ані Лорак має намір відіграти два сольні концерти поспіль в Одесі 16 та 17 серпня.

Вартість квитків на виступ співачки варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень. Вони вже є у продажу.

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Автор: Ольга Робейко