Королева зустрілася із сином напередодні Великодня.

Напередодні Великодня королева Єлизавета ІІ вперше за довгий час зустрілася зі старшим сином принцом Чарльзом. Разом вони прогулялися садом Фрогмор-гаус, розташованого неподалік від Віндзорського замку.

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Букінгемський палац в Instagram поділився двома зворушливими фото, зробленими під час рідкісної прогулянки. Автором кадрів став королівський фотограф Кріс Джексон. Це перші спільні світлини Її Величності та принца Уельського після виходу скандального інтерв'ю Гаррі та Меган.

З оприлюднених фото зрозуміло, що вони гуляли садами Фрогмор-гаус серед розквітлих дерев і нарцисів у доброму гуморі. Для другого виходу за останній тиждень 94-річна королева Єлизавета ІІ обрала темно-зелене пальто, одну з фірмових хусток з квітковим принтом і теплі в'язані рукавички.

Тоді як 72-річний спадкоємець престолу принц Чарльз не зрадив улюбленому класичному стилю. На ньому довге пальто карамельного кольору, світло-блакитна сорочка, краватка та сірі штани.

"Королева та принц Уельський насолоджуються прогулянкою на території Фрогмор-гаус, Віндзор. Ці світлини оприлюднені з нагоди святкування Великодніх вихідних", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Нагадаємо, ще в листопаді 2020 року маєток Меган Маркл і принц Гаррі Фрогмор-гаус віддали принцесі Євгенії та її чоловікові Джеку Бруксбенку. Заміську резиденцію пара отримала в подарунок від Її Величності напередодні весілля й незадовго до поповнення в сім'ї.

Після народження первістка Августа Філіпа принцеса Євгенія оселилася саме у Фрогмор-гаус. Тож можна припустити, що королева Єлизавета ІІ і принц Чарльз зустрілися в садах королівської резиденції, аби побачити новонародженого онука.

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Автор: Вікторія Гордієнко