Якщо влітку 2022 року світ все ще не житиме в умовах карантину, британців чекають гучні святкування з нагоди 70-річчя правління королеви Єлизавети II.

На офіційній сторінці королеви в Instagram вже повідомили, що в червні 2022 року оголошено чотириденний вікенд, присвячений святкуванню платинового (70-річчя) ювілею королеви.

Читайте такожКоролева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після карантину (фото)Нація збереться разом протягом чотириденних вихідних, щоб відсвяткувати 70-річчя з дня коронації королеви Єлизавети II. На престол Її Величність зійшла 6 лютого 1952 року в день смерті її батька короля Георга VI. Зазвичай в цей день ніяких пишних святкувань королева не проводить, оскільки ця дата пов'язана у неї з особистим горем - смертю її гаряче улюбленого батька, короля Георга VI

Всі святкування зазвичай відбуваються в день коронації, яка відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві, передає ТСН.

Також згідно з традицією медаллю "Платиновий ювілей" будуть нагороджені британці, які працюють на державній службі, в тому числі представники Збройних сил, служб екстреної допомоги, тюремної служби. Традиція з'явилася ще за часів правління королеви Вікторії, а перша медаль була випущена на честь 50-річчя її царювання на троні.

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Автор: УНІАН