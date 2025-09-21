На святковій вечері були присутні 160 почесних гостей.

За лаштунками банкету на честь візиту Дональда та Меланії Трамп до Великої Британії не обійшося без драматичних моментів.

Як повідомляє Radar Online, ретельно спланований вечір у залі Святого Георгія загрожував затьмарити конфлікт на кухні. За словами очевидців, напруженість виникла між Секретною службою США, яка супроводжувала президента, і королівськими кухарями.

Кілька агентів нібито увійшли на кухню, щоб контролювати процес приготування та куштувати страви до того, як вони потраплять на стіл. Хоча такі заходи були необхідні для безпеки президента, присутність охоронців збентежила кухарів:

"Кухарі, які прагнули бездоганно подати три страви, були розчаровані тим, що агенти Секретної служби США неодноразово перевіряли і навіть пробували всі страви".

Представники палацу спростували інформацію про конфлікти, запевнивши журналістів, що стосунки з американськими колегами були "дуже теплими". Проте неназване джерело наполягає, що в певний момент "тиха роздратованість" на кухні переросла в "гарячу суперечку на підвищених тонах".

"Знадобилося кілька хвилин, щоб приборкати емоції і повернути кухню до звичайного ритму. Гості у залі зовсім не помітили сварки, але на кухні її було неможливо не помітити", - сказав співрозмовник.

Як раніше повідомляв УНІАН, на цьому банкеті представили англо-американський коктейль з димного віскі та цитрусового мармеладу.

