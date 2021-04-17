Букінгемський палац в день прощання з герцогом Единбурзьким поділився ще одним неопублікованим раніше знімком.

Представники палацу опублікували фотографію за участю королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького, яка була зроблена однією із невісток королівського подружжя — графинею Вессекською Софі 2003 року в Шотландії. У цих місцях члени королівської сім'ї люблять влаштовувати пікніки.

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Фото Єлизавети II і принца Філіпа, який пішов з життя 9 квітня, було опубліковане на особисте прохання королеви в офіційному Instagram-акаунті британської королівської сім'ї.

На теплому і зворушливому знімку Її Величність з чоловіком позують в Шотландії. Знімок був зроблений більше 17-ти років тому. Автором фото виступила Софі, графиня Уессекська – дружина принца Едварда, молодшого сина королеви і принца Філіпа.

"Королева бажає поділитися цією особистою фотографією, зробленою з герцогом Единбурзьким на вершині пагорба Койлс-де-Мюік, Шотландія, 2003 року", – йдеться в описі до фото.

Принц Філіп та Єлизавета II одружилися 1947 року – у шлюбі пара прожила 73 роки. У них народилося четверо дітей: принци Чарльз, Ендрю і Едвард, а також принцеса Анна.

Нагадаємо, раніше палац ділився також фото королеви і принца в оточенні їхніх правнуків.

Смерть принца Філіпа: що відомо

Принца Філіпа поховають сьогодні в Віндзорському замку. О 15.00 за місцевим часом (17.00 за Києвом) в Британії буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.

Букінгемський палац поширив зворушливе фото принца Філіпа і Єлизавети II

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Автор: Вікторія Гордієнко