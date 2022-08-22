Співачка, яка народилася в Києві, з 24 лютого так і не висловилася про війну в Україні. А ось її чоловік Тарзан відкрито підтримав звірства окупантів.

Мовчунка Наташа Корольова, яка цинічно продовжує виступати в Росії після того, як відбулося повномасштабне вторгнення в Україну, показала кадри святкування річниці весілля. 21 серпня вона відзначила 19-ту річницю шлюбу з Тарзаном. Стриптизер відкрито заявив, що підтримує війну, і закликав вбивати мирних українців. Також він назвав НАТО своїм ворогом.

Відео з піснями і танцями з нагоди річниці весілля Корольова опублікувала у своєму Instagram-блозі.

"Моя сім'я - моє багатство! У мене найкращий чоловік, син, друзі, сусіди!",- написала мовчунка.

У коментарях їй нагадали про те, що її чоловік - блудник, а сама вона - зрадниця.

"Ти чула, що він говорив про війну в Україні? І тоді ти кажеш, що у тебе найкращий чоловік? Або ти повна дура, або збожеволіла. Тебе і росіяни перестануть поважати", "Вона є і буде повною дурепою", "Совісті немає", "Чоловік - блудник, ти - зрадниця, син без тебе - нуль. Одним словом - виродки", - написали коментатори.

Нагадаємо, путініст Тарзан посміявся над жертвами теракту в Оленівці.

Вас також можуть зацікавити новини: