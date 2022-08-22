Мовчунка Наташа Корольова, яка цинічно продовжує виступати в Росії після того, як відбулося повномасштабне вторгнення в Україну, показала кадри святкування річниці весілля. 21 серпня вона відзначила 19-ту річницю шлюбу з Тарзаном. Стриптизер відкрито заявив, що підтримує війну, і закликав вбивати мирних українців. Також він назвав НАТО своїм ворогом.
Відео з піснями і танцями з нагоди річниці весілля Корольова опублікувала у своєму Instagram-блозі.
"Моя сім'я - моє багатство! У мене найкращий чоловік, син, друзі, сусіди!",- написала мовчунка.
У коментарях їй нагадали про те, що її чоловік - блудник, а сама вона - зрадниця.
"Ти чула, що він говорив про війну в Україні? І тоді ти кажеш, що у тебе найкращий чоловік? Або ти повна дура, або збожеволіла. Тебе і росіяни перестануть поважати", "Вона є і буде повною дурепою", "Совісті немає", "Чоловік - блудник, ти - зрадниця, син без тебе - нуль. Одним словом - виродки", - написали коментатори.
Нагадаємо, путініст Тарзан посміявся над жертвами теракту в Оленівці.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Фагот перестав спілкуватися з братом з Харкова через його проросійську позицію
- Вдівець Руслани Писанки вперше згадав, як його дружина розповіла про рак
- "Довелося вкрасти": дочка Олени Кравець "засвітилася" в маминих чоботях (фото)
- Колеги Руслани Писанки на похоронах поділилися щемливими спогадами про неї (відео)