Після виходу турецького серіалу актор Бурак Озчівіт став справжнім секс-символом. У нього закохалася публіка з багатьох країн.

Відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який в серіалі "Величне століття" зіграв воєначальника Малкочоглу Балі-бея, показав свою дружину Фахріє Евджен. Зараз жінка перебуває на дев'ятому місяці вагітності і готується подарувати чоловікові другу дитину.

У своєму блозі Озчівіт поділився її знімком. Фахріє на фото позує в білій обтислій сукні, яка підкреслює її немаленький животик.

Зіркове подружжя не розповідає своїм шанувальникам про те, на кого саме чекають - на хлопчика чи на дівчинку. Але фанати припустили, що пара чекає саме на хлопчика, оскільки поруч з фото дружини Бурак залишив кілька синіх сердечок.

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Хто такий Бурак Озчівіт

Бурак Озчівіт - 38-річний турецький актор, модель. Народився і виріс в Стамбулі, де зараз живе разом зі своєю сім'єю. За його плечима безліч ролей, але найвидатніші - це "Величне століття", "Корольок - пташка співоча", "Чорна любов" і "Заснування: Осман".

До слова, одружений він саме на актрисі, з якою грав головні ролі в серіалі "Корольок - пташка співоча". Фахрійє Евджен виконала в ньому роль Феріде.

Нагадаємо, який вигляд має актриса, яка зіграла Валіде Султан в "Величному столітті".

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