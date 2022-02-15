За його словами, син два дні провів у палаті інтенсивної терапії.

Син українського актора і зірки "Дизель Шоу" Єгора Крутоголова 12-річний Лев потрапив у ДТП під час відбіркових перегонів WSK на трасі SouthGarda в Італії.

Про це зірковий батько розповів на своїй сторінці в Instagram й опублікував фото сина в лікарні.

"Одного з учасників розвернуло проти руху, і Лев не зміг уникнути контакту, внаслідок чого перестрибнув через машину суперника і перекинувся", – розповів актор про подію.

Спочатку Лева доставили до найближчої клініки, а потім гелікоптером доставили в іншу медустанову.

"Його стан стабільний, температура не підвищувалася, зовнішніх пошкоджень немає, але є забій внутрішніх органів", — поділився Крутоголов.

За його словами, син два дні провів у палаті інтенсивної терапії, а зараз його переводять у звичайну палату. Актор додав, що весь цей час із сином перебуває його мама Катя.

"Найбільше нервів дісталося моїй дружині, Каті, яка була і продовжує бути з ним там", - написав телеведучий.

Єгор Крутоголов сім'я: що відомо

Дружина - Катерина Крутоголова (з 2006 року). Син - Лев (2010). Чемпіон України з картингу (2017). 8 вересня 2019 року народився другий син Максим.

Вас також можуть зацікавити новини: