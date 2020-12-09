Мішина знялася в боді / instagram.com/misha.k.ua
Українська актриса Ксенія Мішина знялася для обкладинки глянцевого журналу Cosmopoliten.
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Дівчина позувала в чорному сексуальному боді, який ідеально сів їй по фігурі. Наверх вона накинула чорний подовжений жакет з блискітками. Волосся Мішина розпустила, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.
Варто відзначити, що у Ксенії красива фігура. Зірка займається спортом і стежить за своїм харчуванням.
"Дуже красива актриса", "Супер", "Обкладинка вогонь", - написали шанувальники.
Мішина знялася в боді / instagram.com/cosmopolitanukraine
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