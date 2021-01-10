Актриса поділилася фото зі зйомок нового серіалу.

Українська актриса Ксенія Мішина показала в інста-сторіз бекстейдж зі зйомок нового серіалу "Клятва лікаря".

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Так, зірка грає лікаря "швидкої допомоги". На кадрах видно, як Ксенія лежить в ліжку з іншим актором Олександром Піскуновим, і вони обіймаються.

"Пустун. Поки ми обідаємо і осягаємо нові горизонти кіно, нас показують по телеку в "Дві надії", - підписала актриса фото.

Нагадаємо, що Ксенія була головною героїнею романтичного шоу "Холостячка". У фіналі проекту вона обрала коміка Олександра Еллерта. Зараз пара живе разом.

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Автор: Діана Могилєвич