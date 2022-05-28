Мішина назвала такий вчинок тупістю.

Українська актриса Ксенія Мішина висловилася з приводу мовного скандалу, в який потрапила майстер манікюру зі Львова.

Так, майстер відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів. За словами Мішиної, це абсолютна тупість, адже якщо людина розмовляє російською мовою, це не означає, що вона не любить свою країну.

"Якщо ти російськомовний українець - ти тепер не українець? Я відчуваю злість і обурення до людей, які поділяють нас в такий час. Якщо у тебе за спиною половина життя російською мовою, це не означає, що ти не гідний елементарної послуги! Абсолютна тупість і неповага до людей, в тому числі до тих, хто захищає, любить і воює за Україну, маючи російськомовне минуле!"- написала Мішина в своєму Instagram.

Вона додала, що любов до країни вимірюється не мовою і навіть не паспортом, а відданістю в серці і ставленням до своїх співгромадян.

При цьому актриса зазначила, що мова дійсно важлива, оскільки це наша ідентичність.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина на честь 10-річчя сина побажала йому жити у світі, де не буде війни.

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