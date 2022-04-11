Українська актриса публічно привітала єдину дитину зі святом.

Зірка українських серіалів і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала привітання з днем народження для свого сина Платона. На честь його десятиліття іменита актриса зробила пост в Instagram, де побажала дитині жити в світі, в якому нікому не потрібно буде воювати.

"Сьогодні 47 день нашого спільного пекла і 3652 день її особистого раю. Адже саме сьогодні, 11 квітня у неї з'явився син. Кожен раз, коли мене захльостує ненависть або відчай, біль або боротьба, я дивлюся на нього і моє серце наповнюється ніжністю і надією", - написала Мішина.

"Я бажаю тобі жити в такому світі, в якому характер ти зможеш проявляти кожен день, перемагаючи себе. Перемагаючи лінь, хитрість, невігластво, нудьгу або зневіру. Я бажаю тобі мир, в якому нікому не потрібно буде воювати, тому що всі будуть захоплені ідеєю створювати і примножувати щастя і свободу!",- привітала актриса свого сина.

У профіль Ксенія виклала зворушливе фото, де вона обіймається зі своєю дитиною, закривши очі.

"Платон, вітаємо тебе з днем народження! Будь здоровий", " З днем народження вас. Нехай він росте щасливий і здоровий, мирного неба над головою", "З днем народження Платошу! Всього найкращого, мирного неба і нехай збуваються мрії", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав як війна змінила зовнішність українських зірок.

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