Нині артист співає виключно українською.

Легендарний співак Ель Кравчук ніби зник з українського шоу-бізнесу. Останнім часом про нього майже нічого не було відомо. Проте артист не закінчив кар'єру. Майже рік тому він пережив страшну втрату та сильно змінився.

На початку повномасштабної війни РФ проти України Кравчук був у Києві, разом зі своїми батьками. Артист допомагав не тільки їм. Поряд із ним живуть люди похилого віку, яких він теж підтримував. Згодом Кравчук отримав пропозицію поїхати у тур на підтримку ЗСУ.

Артист з радістю погодився, адже його душа прагнула до творчості. Звісно, про комерцію не йшлося. Кравчук наголошує, що він хотів допомагати військовим та збирати гроші для наших захисників. Музикант їздить з концертами для ЗСУ ще з 2014 року.

Пісні Кравчука раніше часто лунали у місті Попасна, що на Луганщині. Нині загарбники окупували цей населений пункт та майже стерли його з лиця землі.

"Я кожного дня молюся і дивлюся, де моя Попасна на карті. Де наш фронт. Ми розуміємо, що Попасної не існує", - зізнався в інтерв'ю для "ЖВЛ" Кравчук.

Нині артист співає виключно українською. Нещодавно він записав нову пісню. Окрім цього, Кравчук підписав контракт, скоро про нього дізнається уся Європа. Також артист отримує пропозиції з Китаю.

Життя знову відкриває перед зіркою 90-х нові творчі обрії. Проте артисту довелося пережити страшну втрату. Кравчук втратив батька.

"Я нікому не розповідав про це, в жодному інтерв'ю. Я вперше в житті зрозумів, що нічого жахливішого за війну і смерть тата не було в моєму житті ніколи", - зізнався співак.

У смерті батька Кравчук звинувачує лише війну. Татові співака було 80 років. Коли він побачив повномасштабну війну, у ньому щось змінилося. Батько Кравчука помер тоді, коли маленьке селище під Києвом, де уся родина артиста проводила багато часу, було окуповане росіянами.

Тато артиста багато чув про звірства загарбників. Йому розповідали про те, що відбувається у маленькому селищі біля Бородянки. Батько Кравчука не витримав усього цього. 4 квітня він помер, а перед цим попросив сина лише про одне. Чоловік хотів, аби його поховали саме у тому селищі під Києвом.

Проте виконати останню волю батька було важко. Тоді селище тільки звільнили від окупантів, там проходило розмінування. Ховати чоловіка у селищі було небезпечно. Кравчук зробив усе можливе, аби здійснити бажання батька. За тиждень селище розмінували, артист поховав батька. Він зізнається, що пролив дуже багато сліз.

Попри це артист продовжує жити. Він піклується про свою маму, їздить з концертами до військових та займається своєю кар'єрою. Кравчук вірить у нашу перемогу та не втрачає надії на те, що все буде добре.

Хто такий Ель Кравчук

Андрій Кравчук (Андрій Остапенко-Кравчук) народився 17 березня 1975 року у Литві. У 1989 року його родина переїхала до Києва. У столиці Кравчук починає свою кар'єру. На початку 90-х артист став зіркою. Популярність йому принесли пісні Hollywood, "Війна завжди війна", "Навіщо" та інші. Артист знімався у телешоу, був ведучим та активно давав концерти.

Вас також можуть зацікавити новини: