Галина Науменко оговтується від пережитого / instagram.com/galyna_naumenko

Галина Науменко - відома блогерка та підприємиця з Харкова, мати трьох дітей, яка має більше 83 тисяч підписників. Нещодавно в мережі вона поділилася шокуючими фото своєї розбитої квартири. А все через масовану атаку росіян дронами та ракетами, яку вони здійснили 2 січня по містам України.

На жаль, квартира Галини повністю зруйнована. На фото видно, що всі кімнати розтрощені, вікна вибиті, стеля впала.

Квартира блогерки після атаки росіян/ instagram.com/galyna_naumenko
Стеля та вікна зруйновані /instagram.com/galyna_naumenko
Ванна кімната в аварійному стані/ instagram.com/galyna_naumenko

Науменко розповіла, що коли літали ракети над Харковом, вона не була вдома. Проте досі не може повірити, що залишилася живою та неушкодженою.

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"Рік почався з подарунку: ми зберегли життя дітей. Дивом, ми виїхали напередодні цього жахіття, що зараз триває. Наші діти могли опинитися під завалами скла та сміття цього ранку. Я вдячна всім за допомогу і за слова підтримки", - написала Галина в мережі. 

Вона радіє лише одному, що її домашній улюбленець, хом'як Сніжок, залишився живим, перебуваючи у квартирі під час руйнації.

Нагадаємо, російські окупанти також пошкодили помешкання екс-судді шоу "МастерШеф" - Тетяни Літвінової і хореографа Ілони Гвоздьової, які, на щастя, не постраждали. 

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