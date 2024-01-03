Жінка досі не може повірити, що залишилася живою.

Галина Науменко - відома блогерка та підприємиця з Харкова, мати трьох дітей, яка має більше 83 тисяч підписників. Нещодавно в мережі вона поділилася шокуючими фото своєї розбитої квартири. А все через масовану атаку росіян дронами та ракетами, яку вони здійснили 2 січня по містам України.

На жаль, квартира Галини повністю зруйнована. На фото видно, що всі кімнати розтрощені, вікна вибиті, стеля впала.

Науменко розповіла, що коли літали ракети над Харковом, вона не була вдома. Проте досі не може повірити, що залишилася живою та неушкодженою.

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"Рік почався з подарунку: ми зберегли життя дітей. Дивом, ми виїхали напередодні цього жахіття, що зараз триває. Наші діти могли опинитися під завалами скла та сміття цього ранку. Я вдячна всім за допомогу і за слова підтримки", - написала Галина в мережі.

Вона радіє лише одному, що її домашній улюбленець, хом'як Сніжок, залишився живим, перебуваючи у квартирі під час руйнації.

Нагадаємо, російські окупанти також пошкодили помешкання екс-судді шоу "МастерШеф" - Тетяни Літвінової і хореографа Ілони Гвоздьової, які, на щастя, не постраждали.

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