Голлівудський актор сходив на побачення з моделлю Марією Береговою.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зустрічається з 22-річною українською моделлю Марією Береговою. Пару "застукали", коли вони були на романтичному побаченні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Варто відзначити, що 31 серпня стало відомо про розставання Лео з Каміллою Морроне, хоча насправді вони розірвали стосунки ще на початку літа 2022 року. А вже сьогодні таблоїди повідомляють про його зв'язок з українською моделлю. Можливо, саме Берегова стала причиною його розриву з Каміллою.

Відео дня

Повідомляється, що пара вже не вперше разом потрапила в об'єктиви папараці. Перший раз їх "застукали", коли вони виходили з нічного клубу. Наступного разу вони "спалилися" під час відпочинку на яхті.

Відомо, що Берегова народилася в Києві. Пізніше вона переїхала до Швейцарії, а зараз і зовсім живе в Лондоні. Модель була заміжня, але розлучилася з чоловіком, який зараз живе і працює в Монако.

Нагадаємо, розставання Леонардо Ді Капріо і Камілли Морроне стало величезною несподіванкою, адже останнім часом всі чекали, що Ді Капріо зробить Морроне пропозицію руки і серця. Повідомлялося, що Ді Капріо навіть познайомив модель зі своїми батьками, що свідчило про його серйозні наміри.

Вас також можуть зацікавити новини: