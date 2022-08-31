Про причину розірвання стосунків актора і його дівчини нічого невідомо.

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо знову вільний. Після чотирьох років стосунків він розірвав зв'язок з моделлю Камілою Морроне. Про це повідомляє видання People, посилаючись на свої джерела.

Їхнє розставання стало величезною несподіванкою, адже останнім часом всі чекали, що Ді Капріо зробить Морроні пропозицію руки і серця. Раніше видання повідомляло, що Ді Капріо навіть познайомив модель зі своїми батьками, що свідчило про його серйозні наміри.

Про причини розставання наразі нічого не відомо, як і про те, хто став ініціатором розірвання стосунків.

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Офіційних коментарів від екс-коханих щодо цього не надходило.

Нагадаємо, нещодавно Леонардо Ді Капріо застукали за ніжними поцілунками з 24-річною коханою.

Також УНІАН перерахував найкращі фільми з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

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