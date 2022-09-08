Телеведуча побувала в його кабінеті і не змогла не зробити спільний знімок з відомим жителем Кропивницького.

Українська телеведуча Леся Нікітюк зустрілася з президентом футбольного клубу "Інгулець" і командиром добровільного загону "За Петрівщину" Олександром Поворознюком. Поворознюк раніше став справжнім героєм інтернету через своє матірне звернення до чинного українського президента Володимира Зеленського. Так, саме йому належить культова фраза "Вова, їб*ш їх, бл*ть".

Судячи з нового фото Нікітюк, яка зараз знімає новий сезон проекту "Ле Маршрутка", вона відвідала Кропивницький і особисто зустрілася з Олександром Поворознюком.

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"Слава Україні! Слава Нації! Ну, а далі ви знаєте", - підписала спільний знімок телеведуча.

Зазначимо, нещодавно Нікітюк відвідала Сумську область. Там вона побувала в зруйнованому окупантами місті Охтирка. В описі до публікації в Instagram вона натякнула, що восени глядачі зможуть побачити новий сезон проекту Ле Маршрутка - "Сіверщина".

Нагадаємо, Леся Нікітюк звернулася до росіян і назвала їх пропащими.

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