Популярна українська ведуча і найскандальніша колишня учасниця шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк з'явилася в спокусливому образі.
Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона постала в екстремально короткій сукні з глибоким декольте.Читайте такожНастя Каменських показала новорічне фото зі своєю найкращою подружкою
Таке вбрання підкреслило ідеальну фігуру Нікітюк та її довгі ноги. Доповнила образ теледіва укладкою та макіяжем з червоною помадою, а також прикрасами у вигляді сережок.
Позувала ведуча біля прикрашеної ялинки й каміна з новорічними іграшками.
"Шалена Лесяантриця вже нарядила будинок і сама вбралася... Сукня тут ні до чого", - підписала леді Ле фото.
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