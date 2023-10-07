У відео можна почути голос музиканта, але сам він у зйомках участі не брав.

Продюсерський лейбл Papa music випустив новий кліп від імені артиста Wellboy. Відео на пісню "Вовча ягода" вразило мережу, адже у ньому замість музиканта показали його діпфейк.

Так, у кліпі танцював хлопець, обличчя якого штучний інтелект замінив на обличчя Антона Вельбоя. При цьому в описі до відео ніяких пояснень не додали. Втім, лейбл натякнув на те, що проект Wellboy може існувати і без самого артиста.

"Сингл "Вовча ягода" - друга пісня нового життєвого циклу проєкту WELLBOY. Пісня з гумором розповідає про відносини двох закоханих. Але у пісні є й інший, потаємний сенс. "Вовча ягода" відкриває перед слухачем світ оманливих брехливих обіцянок, які здавалися нам щирими і повними кохання. Вона розповідає історію того, як віра в успіх може стати пасткою, і як важливо бути обережними, коли слухаємо обіцянки від тих, хто може приховувати свої справжні наміри. Але яскравий кліп у трендовій тематиці Барбі дарує нам впевненість, що все можна виправити. Та, з рештою все обовʼязково буде добре. Головне, не втрачати надії та вірити у краще", - йдеться в описі.

У коментарях до відео з'явилося чимало критики. Шанувальники Вельбоя пишуть, що лейбл мав віддати йому ім'я, а не влаштувати "цирк" з діпфейками. Також коментатори зазначили:

"Повний крінж, справи потрібно вирішувати за столом переговорів, а не випускати таку дичину"

"А можна без цієї крінжі з підставними обличчями!?"

"Цю дичину дивитись ніхто не буде, а ваш дно-проект діпфейковий довго не проживе".

Чому Антон Вельбой посварився з лейблом Papa music

Навесні 2023 року артист повідомив про припинення співпраці з продюсером Євгеном Тріпловим і центром Papa music. На тлі цього у нього відібрали акаунт в Instagram. Співак розповідав, що від його імені робляться дописи, до яких він не має жодного відношення.

Вельбой також звинувачував лейбл у тому, що той нібито мав зв'язки з РФ. Після цього продюсерський центр випустив спростування, а також зазначив, що співак не має права виконувати усі свої старі хіти, а нові треки, які він встиг записати до цього, усе одно буде презентовано, адже вони належать лейблу.

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