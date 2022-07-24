Кіркоров всіляко уникав питань про війну в Україні.

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав путінську агресію проти України, кличе поранених окупантів на свій концерт у Криму.

Про це він заявив у своїх соцмережах.

"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я тримаю шлях до Криму", - сказав він.

За словами Кіркорова, у нього на окупованому півострові заплановані два концерти - в Ялті та Феодосії.

"Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо буду чекати наших героїв. Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях", - додав співак.

Філіп Кіркоров і раніше незаконно відвідував окупований Крим, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уникав питань про війну, розпочатої Путіним.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

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