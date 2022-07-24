Також знищено пункт боєпостачання на Херсонщині.

На півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, ситуація складна, динамічна, але контрольована.

Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

"Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, 3 танки Т-62, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", - наголошується у зведенні.

Також у суботу противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А проводив наступальні дії у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка, але успіху не мав.

Крім того, впродовж дня ворог ще кілька разів атакував. "Ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат", - йдеться у зведенні.

В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносія готові до нанесення ракетних ударів 16-ма "Калібрами", неподалік чатує 1 великий десантний корабель.

Як повідомляв УНІАН, втрати Росії в Україні станом на суботу, 23 липня, серйозно просунулися до нової "червоної лінії" - вже знищено приблизно 39 240 ворогів.