Вороги зосередилися на відносно невеликих ділянках фронту, поділився радник міністра внутрішніх справ.

Російські окупанти в Україні більше не здатні воювати на широких фронтах.

Супротивники зосередилися на відносно невеликих ділянках фронту, розповів радник глави Міністерства закордонних справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз збройні сили РФ концентруються в напрямках Сіверська та Бахмута, але поки безрезультатно. Радник додав, що бої йдуть досить жорсткі.

"...Росіяни поки не можуть просунутися. Тиждень ми говоримо, що лінія фронту знаходиться на тій самій точці. По суті, у них нічого не вдається. Тут велику роль зіграла західна техніка, яка дозволила знищувати склади боєприпасів", - сказав Денисенко.

Радник очільника МВС підкреслив, що "російські війська вже не можуть воювати на широких фронтах".

Нагадаємо, РФ без оголошення війни України рано вранці 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на українську територію. Противники наступали з півночі, сходу і півдня. Ворогам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої країни.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 22 липня повідомив, що вороги на Херсонщині потрапили в котел біля села Високопілля.

Варто зазначити, що за даними Генштабу Збройних сил України, станом на 23 липня на нашій землі знищили приблизно 39 240 супротивників.

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