Співачка набила собі на руці напис.

Відома співачка Мадонна опублікувала в Instagram пост в якому розповіла, що зробила собі татуювання.

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Виявляється, зірка набила собі на зап'ясті літери "L R D M S E". Це абревіатура, яку Мадонна присвятила своїм дітям - Лурдес, Рокко, Девіду, Чіфундо, Стеллі і Естер.

Варто відзначити, що тільки Лурдес є рідною дочкою поп-зірки. Всі інші діти були всиновлені в різні періоди.

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Автор: Діана Могилєвич