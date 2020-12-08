Мадонна набила тату / instagram.com/madonna
Відома співачка Мадонна опублікувала в Instagram пост в якому розповіла, що зробила собі татуювання.
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Виявляється, зірка набила собі на зап'ясті літери "L R D M S E". Це абревіатура, яку Мадонна присвятила своїм дітям - Лурдес, Рокко, Девіду, Чіфундо, Стеллі і Естер.
Варто відзначити, що тільки Лурдес є рідною дочкою поп-зірки. Всі інші діти були всиновлені в різні періоди.
Мадонна набила тату / instagram.com/madonna
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