До Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України.

11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України. У ньому йдеться про те, щоб включити російського музиканта Максима Фадєєва до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Фадєєва таки внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України відповідним наказом МКІП від 19 листопада № 2319. Процедура була здійснена автоматично.

Хто такий Максим Фадєєв:

Максим Олександрович Фадєєв народився 6 травня 1968 року в місті Кургані Курганської області

Фадєєв є продюсером, музикантом, аранжувальником

У нього був свій лейбл, який в підсумку закрився

Під час президентських виборів 2018 року був довіреною особою Володимира Путіна

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Автор: УНІАН