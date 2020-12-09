Російський шоумен Максим Галкін поділився з шанувальниками архівними фотографіями, які датовані 1989 роком.

Знімки гуморист опублікував у своєму Instagram.

«1989 рік – 18 березня в моїй школі був день 19 століття, бал, літературний салон і т.д. На першій фотці я танцюю мазурку або полонез, вже не розбереш, на другий – щось граю, на третій – слухаю в циліндрі, на четвертій наші панянки. Чудово було!» – зазначив Галкін у підписі до знімків.