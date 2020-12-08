Максиму Галкіну вдома нудно не буває.

Російський шоумен Максим Галкін опублікував в Instagram відео, на якому разом з дітьми лякає Аллу Пугачову.

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Спочатку діти Ліза і Гаррі лякали свого тата фігурою примари. Потім вони попросили його налякати і маму. Алла Борисівна не на жарт злякалася і кинула в зіркового гумориста рушник. У цей момент син Гаррі навіть впав на підлогу від сміху.

"Жахи нашого замку. Пугалкіни", - підписав відео Галкін.

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Автор: Діана Могилєвич