Галкін налякав Пугачову / instagram.com/maxgalkinru
Російський шоумен Максим Галкін опублікував в Instagram відео, на якому разом з дітьми лякає Аллу Пугачову.
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Спочатку діти Ліза і Гаррі лякали свого тата фігурою примари. Потім вони попросили його налякати і маму. Алла Борисівна не на жарт злякалася і кинула в зіркового гумориста рушник. У цей момент син Гаррі навіть впав на підлогу від сміху.
"Жахи нашого замку. Пугалкіни", - підписав відео Галкін.
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