Тепер вона поширює збори на українську армію.

Маловідома співачка Zelenooka після скандалу з вимаганням під виглядом "допомоги дітям Бахмута" різко вирішила підтримати українську армію. Раніше вона спробувала замовчати інцидент з "благодійним" концертом, щоб не звучати в "негативному контексті", а зараз просуває збори на авто для ЗСУ.

В інста-сторіз Zelenooka, яка своєю поведінкою фактично дозволила шахраями спекулювати на темі війни і розводити людей на гроші, попросила своїх підписників зробити останній ривок у зборі коштів для армії.

Також вона поширила петицію про присвоєння військовому звання Героя України.

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Крім того, якщо Zelenooka не захотіла розголошувати інформацію про скандал з шахрайством на концерті "для дітей Бахмута", то ось про допомогу для беззахисних тварин вона говорить з радістю. Вона поділилася фотографією собаки з притулку і попросила підписників зібрати грошей їй на корм.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо про те, що учасник шоу "Україна має талант" Микита Прилуцький запропонував Zelenooka взяти участь у благодійному концерті, однак за це потрібно було заплатити 500 доларів.

Співачка розповіла про це у себе в "історіях", проте коли журналістам потрібна була її допомога в рамках розслідування, вона відмовилася від коментарів, щоб її ім'я не звучало в "негативному контексті".

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