Співачка вважала за краще дозволити шахраям і далі спекулювати на темі війни, щоб її ім'я не звучало в "негативному контексті".

Маловідома українська співачка Zelenooka вляпалася в справжній скандал. Вона опублікувала історію про те, як учасник шоу "Україна має талант" Микита Прилуцький пропонував їй участь у благодійному концерті за гроші. Однак пізніше, коли журналісти звернулися до співачки за допомогою, намагаючись розслідувати даний інцидент, вона відмовилася від коментарів.

Потім вона сама опублікувала в інста-сторіз листування зі своїм піар-менеджером Катериною Вареник, яка охоче співпрацювала із засобами масової інформації і розповідала подробиці скандалу. У цьому листуванні Zelenooka написала, що не хоче, "щоб її ім'я фігурувало в негативному контексті", тому не буде піддавати цю історію розголосу.

Тобто, маловідома артистка, щоб уберегти своє ім'я від згадки в "негативному контексті" на старті "кар'єри", вирішила не коментувати те, що організатор благодійного івенту Микита Прилуцький вимагає гроші у артистів, прикриваючись допомогою дітям з Бахмута. В результаті вона фактично дозволила йому та іншим шахраям спекулювати на темі війни та обманювати людей.

Варто відзначити, що публікація особистої бесіди є незаконною. Відповідно до закону України, листування відноситься до особистих немайнових прав, а це право є недоторканним, тобто не може порушуватися іншими. Залежно від порушення може бути цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, Микита Прилуцький після скандалу вийшов на зв'язок з журналістами. Спочатку він заявив, що такий захід дійсно має відбутися, проте сказав, що не він є організатором. Після чого він буквально "злився". Однак після того, як скандал став масштабним, він сам написав журналісту УНІАН І сказав, що все це був пранк.

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