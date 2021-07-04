У співачки була загроза викидня.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно переїхала до Одеси разом з чоловіком Сергієм Середою, відверто розповіла, що у неї була загроза викидня.

Так, співачка перебуває на останніх термінах вагітності, але за її словами, все не так гладко проходить. Виявляється, ще на ранніх термінах у неї була загроза викидня.

"Лікарі сказали, що є загроза – гематома хоріона, це така небезпечна річ, внутрішня гематома. При цьому не можна навіть бігати, сильно ходити, нам заборонили все, якщо ви розумієте, про що я говорю, секс", - зізналася зірка в програмі "Світське життя".

Читайте такожМодель Демі Роуз підкорила шанувальників гарячим фото

Також MamaRika розповіла, що втекла зі стаціонару, бо їй не сподобався підхід лікарів до пацієнтів.

"Я ні в якому разі не хочу образити державні пологові відділення, я потрапила в таку лікарню, коли мене хотіли покласти в стаціонар і я звідти втекла. Я сказала: "Не буду сюди лягати, я не можу так". Мені не подобається ставлення, не подобається взагалі підхід і психологія до пацієнтів", - додала співачка.

Відзначимо, що MamaRika і Сергій Середа чекають на хлопчика.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич