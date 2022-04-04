У наступній Instagram-сторіс він згадав товариша, який вибрався з Маріуполя з сім'єю та грудним малюком.

Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков поділився, що його рідні, які тижнями не виходили на зв'язок, вирвалися з Маріуполя. З ними евакуювався друг зірки.

Про сім'ю в окупованому Маріуполі Андрій Бєдняков розповів ще 12 березня, на 17-й день війни. Його мама та рідна сестра більш як два тижні не виходили на зв'язок. Про те, що вони живі, ведучий дізнався лише 22 березня, за день після дня народження. У понеділок, 4 квітня, жінкам вдалося вирватися з оточення, йдеться у його повідомленні в Instagram.

"Виїхали", – лаконічно написав Бєдняков.

У наступній Instagram-сторіс він згадав товариша, який вибрався з Маріуполя з сім'єю та грудним малюком. Вони ще не бачилися, але той уже встиг розповісти тревел-блогеру про жахіття, які кояться у його рідному місті.

"Поговорив з другом щойно. Там справжнє пекло. Від історій волосся дибки. С*ка! "Асвабадители", немає вам прощення ніколи", - повідомив Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі визнав, що однією з найскладніших ситуацій наразі в Україні є питання Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду.

31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя.

Днями Туреччина заявила, що готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.