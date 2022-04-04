Президент наголосив, що сподівається на підтримку Туреччини.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі визнав, що однією з найскладніших ситуацій наразі в Україні є питання Маріуполя.

Відповідаючи на запитання журналіста "Української правди", президент наголосив, що сподівається на посередництво Туреччини.

Так, на запитання, якими є реалістичні сценарії порятунку Маріуполя, чи розглядається варіант деблокади, глава держави відповів: "У Маріуполі одна з найскладніших ситуацій. Боюсь, що про всі сценарії я вам не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я і главком в принципі щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що найближчі дні, а може, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого".

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду.

31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя.

Днями Туреччина заявила, що готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

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