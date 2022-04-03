Російські війська з 01:00 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя у Бердянськ.

Міноборони РФ стверджує, що готове відкрити гуманітарний коридор для евакуації мешканців Маріуполя на прохання турецького президента Реджепа Ердогана.

Про це повідомляється у Telegram російського міністерства.

"Відповідно з проханням президента Турецької Республіки до президента РФ ухвалено рішення надати повне сприяння в евакуації громадян іноземних держав", - йдеться у повідомленні.

Російські війська з 00:00 за московським часом 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя у Бердянськ і "гарантують неухильне дотримання тиші по маршруту руху".

З Бердянська іноземці можуть виїхати наземним або морським транспортом або на територію окупованого Росією Криму, або повернутися у підконтрольні Україні регіони.

Що передувало

Напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що країна готова надати кораблі для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя по морю.

Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ в Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство.

Схожа ініціатива передана російським інстанціям і по лінії військового аташе Туреччини в Москві.

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