Міноборони РФ стверджує, що готове відкрити гуманітарний коридор для евакуації мешканців Маріуполя на прохання турецького президента Реджепа Ердогана.
Про це повідомляється у Telegram російського міністерства.
"Відповідно з проханням президента Турецької Республіки до президента РФ ухвалено рішення надати повне сприяння в евакуації громадян іноземних держав", - йдеться у повідомленні.
Російські війська з 00:00 за московським часом 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя у Бердянськ і "гарантують неухильне дотримання тиші по маршруту руху".
З Бердянська іноземці можуть виїхати наземним або морським транспортом або на територію окупованого Росією Криму, або повернутися у підконтрольні Україні регіони.
Що передувало
Напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що країна готова надати кораблі для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя по морю.
Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ в Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство.
Схожа ініціатива передана російським інстанціям і по лінії військового аташе Туреччини в Москві.