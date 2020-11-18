Артистка померла у віці 89 років.

Народна артистка України Марія Байко померла у віці 89 років.

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Про це повідомив її син скульптор Володимир Одрехівський в Facebook.

Причина смерті артистки поки невідома. При цьому її син розповів, що вона виконувала українські народні пісні, твори зарубіжних композиторів, активно гастролювала в республіках колишнього СРСР, в Європі, США і Канаді.

Також вона удостоєна звання не тільки народної артистки України, а й Ордена княгині Ольги та інших нагород. Серед її заслуг перемога на Всесвітньому фестивалі молоді та студентів (Москва, 1957 рік), Національна премія України ім. Т.Шевченка (1976 рік) та присвоєння звання Народної артистки України (1979-й).

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Автор: УНІАН