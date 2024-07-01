Співачка відповіла, чи справді Олександр Пономарьов став батьком її дитини.

Відома українська співачка Марія Яремчук, яка тривалий час не з'являлася на публіці та у соцмережах, вийшла на зв'язок. Артистка прокоментувала чутки про народження первістка та ймовірного батька дитини.

У травні мережею ширилися чутки про вагітність виконавиці, після чого стало відомо, що зірка навіть встигла народити немовля. Після тривалого затишшя Яремчук стала справжньою зіркою українських ЗМІ. Співачка несподівано опублікувала одразу декілька "сторіз" в Instagram, в яких відповіла на здогадки шанувальників.

Зокрема, знаменитість показала світлину, зроблену ще коли вона була при надії. У підписі до фото вона зізналася, що справді стала мамою. Ба більше, зірка за час свого мовчання навіть встигла стати продюсеркою фільму.

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"Я тут, бо мене дістало. Жила я собі своє життя, нікого не чіпала. Робила свої справи, спродюсувала кіно, ну і стала мамою", – заявила Марія.

Однак артистка вийшла на зв'язок не просто для того, аби поділитися радісною звісткою, а, щоб висловити своє обурення. Зокрема вона розлючена через дії пологового, в якому народжувала. Річ у тім, що, за словами Марії, перинатальний центр розповсюдив особисту інформацію про співачку та її дитину.

"Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть імʼя! (Що є, між іншим, лікарською таємницею та розповсюдженням конфіденційної інформації)", – написала артистка.

Також Яремчук обурена інформацією про те, що батьком її дитини нібито є співак Олександр Пономарьов. Виконавиця здивована таким чуткам і спростувала можливі здогадки щодо цього. Вона наголосила, що народила первістка від іншого чоловіка.

"Так виявилось, що батько моєї дитини - Олександр Пономарьов, з якогось перепугу. Завдяки ствердним заголовкам, навіть сусіди тепер нежартівливо питають "А де Саша, це правда?". (Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина!)", – додала виконавиця.

Днями зведений брат співачки Дмитро Яремчук висловлювався про її вагітність, про що Марія також не змогла змовчати. Вона каже, що не розуміє, як родич міг щось коментувати, коли вони взагалі не спілкуються.

За її словами, багато років Дмитро отримував кошти від прослуховування та використання пісень їхнього покійного батька – співака Назарія Яремчука. Натомість сама Марія не отримувала нічого з цих доходів.

"Думала я, гаразд, нехай пишуть. Але тут з'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15 максимум, і поскаржився пресі, що я така погана "специфічна сестра", яка не відповіла йому у Вайбері... Ми ніколи не спілкувалися. Чувак роками забирав усі роялті з татових пісень, мені ні копійки не діставалося, а тепер я йому ще й винна", – додала Яремчук.

На останок, новоспечена матуся закликала усіх поважати її особисте життя та психічне здоров'я. Нині виконавиця хоче насолоджуватися материнством та присвятити себе дитині.

Що відомо про Яремчук

Марія раніше була зіркою українського шоубізнесу. Вона регулярно випускала нові хіти та запалювала на своїх концертах. Однак знаменитість вирішила взяти паузу у співочій кар'єрі і зникла з інфопростору.

Яремчук здобула свою популярність після участі у шоу "Голос країни" у 2012 році, де посіла друге місце. Однак найбільшу славу їй принесло 6 місце на "Євробаченні-2014", де вона представляла Україну з піснею "Tick-Tock".

Нагадаємо, раніше відьма відповіла, хто батько новонародженої дитини Марії Яремчук.

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