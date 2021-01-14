Співачка відпочиває в Дубаї.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На ній дівчина позує, сидячи біля басейну. Зірка одягла чорний роздільний купальник із завищеними трусиками. А доповнила вона такий образ темними сонцезахисними окулярами.

Варто відзначити, що на цьому фото співачка виглядає більш ніжно і чуттєво, ніж на тих, які вона регулярно постить в соцмережі.

"Ідеальна краса", "Шикарна жінка", "Смілива, впевнена, відкрита", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич