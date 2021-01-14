Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте такожОголена Надя Дорофєєва знялася у ванні (фото)
На ній дівчина позує, сидячи біля басейну. Зірка одягла чорний роздільний купальник із завищеними трусиками. А доповнила вона такий образ темними сонцезахисними окулярами.
Варто відзначити, що на цьому фото співачка виглядає більш ніжно і чуттєво, ніж на тих, які вона регулярно постить в соцмережі.
"Ідеальна краса", "Шикарна жінка", "Смілива, впевнена, відкрита", - написали фанати.
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Інші новини УНІАН:
- Настя Каменських показала свій сніданок у басейні
- Оля Полякова та її 15-річна донька роздяглися на Мальдівах
- Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі порадувала фанатів новим студійним фото
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram