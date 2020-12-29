Співачка часто епатує публіку.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram пікантний знімок.

Читайте такожЕкс-"віагра" показала спокусливе фото

На фотографії співачка позує в чорних капронових колготках і леопардовому боді, який підкреслює її сідниці. Доповнила зірка такий образ стрипами на високих підборах.

"Естетика вульгарності", "Як же набридли ваші розсунуті ноги", - написали фанати.

Але знайшлися і ті, кому образ сподобався. Вони відзначили, що співачка виглядає приголомшливо. За їхніми словами, її стиль відповідає її музиці.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич