Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фотографії співачка позує в чорних капронових колготках і леопардовому боді, який підкреслює її сідниці. Доповнила зірка такий образ стрипами на високих підборах.
"Естетика вульгарності", "Як же набридли ваші розсунуті ноги", - написали фанати.
Але знайшлися і ті, кому образ сподобався. Вони відзначили, що співачка виглядає приголомшливо. За їхніми словами, її стиль відповідає її музиці.
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
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