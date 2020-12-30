Співачка постала в образі Снігуроньки.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій постала в пікантному образі.

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На фото зірка позує в червоному сексі-боді, панчохах, високих рукавичках і новорічній шапці з балабоном. Цікаво, що вона одягла перуку з червоним волоссям. Також варто відзначити, що у співачки красива фігура.

"Яка красуня", "Червоний вам личить", "Вау, круто", "Аня, ви сяючий діамант серед навколишньої буденності і прісності", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич