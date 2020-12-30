Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій постала в пікантному образі.
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На фото зірка позує в червоному сексі-боді, панчохах, високих рукавичках і новорічній шапці з балабоном. Цікаво, що вона одягла перуку з червоним волоссям. Також варто відзначити, що у співачки красива фігура.
"Яка красуня", "Червоний вам личить", "Вау, круто", "Аня, ви сяючий діамант серед навколишньої буденності і прісності", - написали фанати.
Співачка захопила мережу / instagram.com/maruvofficial
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