Маша Полякова зустрічається зі своїм хлопцем Андрієм з 2020 року.

Маша Полякова в програмі "Зірковий шлях"розповіла, як познайомила свого хлопця Андрія зі своїми батьками.

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Спочатку Маша познайомилася з батьками Андрія. Це сталося в один з холодних вечорів. Тоді Маша забула ключі від будинку, де нікого не було. Тому бойфренд запросив її до себе. Родичі хлопця з теплом зустріли дівчину і пригостили її відбивними. А потім відбулося знайомство Андрія з батьками Маші.

"Він зайшов до нас додому, тато його побачив і попросив купити каву, тому що зламалася кавоварка", - сказала Маша.

Також вона додала, що її мама провела з хлопцем серйозну розмову і заборонила їм вступати в інтимні стосунки.

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Автор: Діана Могилєвич