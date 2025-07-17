Закохані поділилися зворушливими знімками.

20-річна донька української співачки Олі Полякової вийшла заміж та поділилися з підписниками кадрами з розпису.

Ввечері у четвер, 17 липня, Марія опублікувала в своєму Instagram-акаунті відео з чоловіком - Еденом Пассареллі. На ролику новоспечене подружжя ніжно тримається за руки та цілується, а потім радісно демонструє свої весільні обручки.

Полякова також опублікувала на своїй сторінці відео з розпису Марії. Вона написала, що пишається донькою та бажає новій сім'ї любові та щастя:

"Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це - найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю".

Заручини Марії Полякової

Нагадаємо, хлопець освідчився дівчині на початку липня цього року. Згідно з опублікованими кадрами, він зробив пропозицію під час прогулянки на яхті.

Її зіркова мама публічно відреагувала на цю новину з гумором - вона зробила перепост і написала, що, ймовірно, й про вагітність дочки дізналася б з Instagram.

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