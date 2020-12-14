Дружина принца Гаррі висловила захоплення тими, хто самовіддано допомагає іншим людям під час пандемії коронавірусу.

Меган Маркл вперше після новини про викидень з'явилася на публіці. Герцогиня Сассекська взяла участь у програмі американського каналу CNN Heroes ("Герої").

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Це шоу присвячене "простим людям, що змінюють світ". 39-річна Меган виголосила натхненну промову в ефірі каналу CNN, пише РБК-Україна.

Дружина принца Гаррі висловила захоплення тими, хто самовіддано допомагає іншим людям під час пандемії коронавірусу.

"У рік, який був таким непростим для всіх, мене надихають історії про співчуття. По всій країні люди відклали в сторону свої власні потреби, щоб зібратися разом і підтримати колективне благополуччя", - сказала Меган.

Герцогиня поділилася історіями волонтерів, які розвозили їжу для тих, хто не міг виходити з дому.

До слова, серед таких були і самі Меган і Гаррі. Вони підробляли кур'єрами в рідному місті Меган - Лос-Анджелесі в квітні цього року.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7Hpic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

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Автор: УНІАН